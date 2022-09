Coffret 38 huiles essentielles pour le corps, le coeur et l'esprit

Quand les huiles essentielles soignent le corps et l'esprit. Un coffret original sur une nouvelle approche thérapeutique. Dans cet ouvrage, Françoise Elliott invite le lecteur à découvrir une nouvelle approche thérapeutique des huiles essentielles et de leurs multiples champs d'application propices à notre santé et à notre bien-être psychique. Puisant à la source de son expérience de 25 années de pratique, l'auteure propose l'analyse de 38 huiles essentielles, alliant le respect du corps à celui de l'esprit. De manière tout à fait innovatrice et originale, elle nous transporte dans l'univers intime et "sacré" de chacune d'entre elles, nous faisant partager sa passion et ses expériences sur leurs immenses ressources vibratoires et potentiel de guérison. Elle les aborde avec respect et profondeur les considérant comme une authentique médecine vibratoire, véritable clé pour la santé du corps et de l'âme. Par le biais des 38 cartes, l'auteure propose un nouvel outil de développement personnel, basé sur des conseils ou "mots-clés" qui, tels de vrais messages intérieurs, sauront inspirer le lecteur sur le chemin de la connaissance de soi. Voici un guide pédagogique de santé familiale à la fois préventif et thérapeutique offrant au public une authentique expérience à vivre, un processus de guérison, simple et enrichissant : véritable clé de la santé du corps et de l'âme !