La Bible de l'harmonie intérieure

Cet ouvrage propose une approche naturelle du bien-être psychique et de la guérison. On y retrouve des remèdes simples et efficaces (plantes médicinales, huiles essentielles, aliments, exercices physiques et thérapies) pour cultiver son énergie positive et renouer avec l'équilibre intérieur. Découvrez des solutions naturelles pour vous et pour votre bien-être mental au quotidien. Sélectionnées par des experts retrouvez des ressources naturelles et thérapeutiques qui se sont avérées efficaces pour le bien-être mental. Ce livre vous montre comment choisir la bonne combinaison de solutions en fonction de votre situation actuelle, physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle, et en réponse à l'évolution de vos besoins. Il donne un aperçu de ce à quoi ressemble le bien-être mental et de la façon dont des facteurs tels que les saisons, l'environnement, les fluctuations hormonales, la santé intestinale et la qualité du sommeil peuvent influencer le paysage mental d'un individu. Avec une approche profondément holistique, en examinant les principaux obstacles au bien-être mental liés au mode de vie - tels que la caféine, l'alcool, le tabac, un mode de vie sédentaire, la pollution, le temps passé devant un écran et l'isolement de la communauté, le livre propose des solutions judicieuses avec des recettes pratiques (herbes, aliments, compléments alimentaires, aromathérapie, homéopathie) mais aussi des exercices physiques de respiration, de yoga et d'autres formes de mouvements et d'exercices en pleine conscience, de connexion avec la nature, etc.