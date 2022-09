Un ange nommé Nelly

Banlieue de Londres, années 1950. Quand Elsie emménage dans le modeste quartier de Battersea, elle se lie d'amitié avec sa voisine Ruth, qui semble cacher un lourd secret et surprotège sa fille Nelly... Après Le Courage d'une soeur, le nouveau roman de Kitty Neale nous entraîne dans les pas de la jeune Nelly à qui la vie a déjà réservé son lot de déconvenues. L'amitié peut-elle aider à surmonter le pire ? 1953. Quand Elsie et Bert sont contraints d'emménager avec leurs enfants, Ann et Arthur, dans Candle Lane, une rue du modeste quartier de Battersea, en banlieue de Londres, tous regrettent déjà leur confortable demeure de Wimbledon. Elsie se lie aussitôt d'amitié avec sa voisine, Ruth. Mais celle-ci semble cacher quelque chose... Elsie comprend que les relations entre Ruth et son mari Ken, ancien soldat, sont tendues. Et que leur fille Nelly, onze ans, vite devenue la meilleure amie d'Ann, est le souffre-douleur de son père... Avec ce nouveau roman, Kitty Neale nous entraîne dans les pas de deux familles et de leurs secrets. Dans ceux surtout de Nelly, petit ange aux ailes brisées. Saura-t-elle malgré les écueils prendre son envol au coeur de l'Angleterre des années 50 ?