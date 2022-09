Tous les systèmes immunitaires n'ont pas besoin d'être " boostés " ! Le système immunitaire, c'est un réseau complexe et invisible de cellules, de récepteurs et de messagers dont les subtilités et les ramifications restent inconnues de la plupart des gens. Pourtant, nous savons tous que ce système affecte chaque aspect de notre santé et qu'il est impliqué dans presque toutes les maladies de l'humanité. On parle souvent de le " booster " ou de le " renforcer ", mais qu'est-ce que cela signifie exactement et est-ce requis pour tout le monde ? Dans "A chacun son système immunitaire", la Dre Heather Moday répond clairement à ces questions et montre que l'équilibre du système immunitaire est effectivement la clé de notre bien-être et de notre santé. S'appuyant sur les conclusions de la recherche de pointe et sur des études de cas, elle affirme que notre immunité est considérablement influencée par nos comportements, notre alimentation, nos habitudes et notre environnement. Elle explique également quels sont les éléments responsables du déséquilibre immunitaire qui conduisent généralement à l'inflammation chronique, aux infections, aux allergies et aux maladies auto-immunes. Surtout, elle nous permet d'identifier notre propre immunotype et nous offre un programme personnalisé afin que nous puissions nous concentrer sur ce dont notre système immunitaire a besoin pour fonctionner de manière optimale. Mettant en lumière des arguments scientifiques captivants et accessibles, elle nous propose des menus pratiques, délicieux et personnalisables ainsi que divers questionnaires interactifs et des activités. Voici donc le mode de vie dont votre système immunitaire a besoin pour améliorer et conserver votre santé à long terme !