50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir. Comprendre les besoins de l'enfant, prévenir les cauchemars et les terreurs nocturnes, mettre en place des rituels apaisants

Le sommeil est l'une des préoccupations parentales principales, spécialement à l'arrivée du nourisson à la maison. D'ailleurs, l'une des toutes premières questions que l'entourage pose au sujet du bébé aux jeunes parents est " Est-ce qu'il fait ses nuits ? " ! On s'imagine que bien dormir pour un enfant, c'est dormir 12 heures d'affilée, sans se réveiller, et dans le même lit, la nuit. Et qu'un enfant va naturellement adapter son sommeil à celui de ses parents et à leur rythme de vie. Il n'en est rien ! En expliquant les mécanismes, les enjeux tant pour l'adulte que pour l'enfant du sommeil, et en proposant 50 clés concrètes, cet ouvrage fournira au parent des éclairages, des conseils et des actions à mettre en place pour que l'enfant de 0 à 4 ans ait des nuits apaisées.