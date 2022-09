Le grand livre de la divination et des arts divinatoires. Supports naturels, dés, runes, tarots, oracles... un guide complet et accessible !

Cet ouvrage propose un tour d'horizon des arts divinatoires, des supports naturels à la cartomancie, en passant par les supports anciens comme les dés, les runes... Loin d'être simplement historique et descriptif, ce guide complet est conçu de façon vivante pour un usage quotidien et des consultations éclairées. Il donne notamment des techniques de questionnement et il propose au lecteur, en fin d'ouvrage, de fabriquer son propre oracle. Entièrement illustré, en quadrichromie, il est conçu comme une référence grand public.