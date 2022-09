J'arrête de trop cogiter ! 21 jours pour transformer ses pensées parasites

Dans ce guide très pratique, Gaëlle Piton, sophrologue, coach et instructrice en médiation de pleine conscience, va accompagner pas à pas, toutes celles et tous ceux qui ont tendance à trop cogiter. A ruminer à outrance, on peut se faire du mal, se perdre en route, s'épuiser, se créer du stress... L'objectif de ce livre, dans lequel le mental n'est jamais diabolisé, est de vous alléger " l'esprit par le corps ", de cheminer vers la joie et de danser votre vie. Quel ruminateur êtes-vous ? Après avoir découvert votre profil, vous allez pouvoir découvrir tous les outils les plus adaptés, pour apprendre, jour après jour à repérer et prendre conscience de toutes vos pensées parasites. Pour ensuite les accueillir, puis les transformer ! Selon le temps dont vous bénéficiez vous pourrez choisir le challenge de 21 jours le plus adapté à votre quotidien : 5 minutes par jour, 15 minutes par jour ou 30 minutes par jour. Sophrologie, méditation de pleine présence, écriture, cohérence cardiaque, coaching, outils de coaching, psychologie positive, exercices physiques, ho'oponopono, Technique d'identification des peurs inconsciences (TIPI)... seront autant d'outils proposés dans ce parcours pour vous aider à transformer toutes vos cogitations en une jolie énergie vitale et créative !