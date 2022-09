Je fais mes yaourts. Tout ce qu'il faut savoir sur les yaourts et les laits fermentés, avec plus de 25 recettes

Sur le même modèle que leur précédent livre, Je fais mes fromages, Adèle Desachy et Pierre Coulon proposent plus de 25 recettes testées et approuvées pour réaliser chez soi yaourts et préparations de lait fermenté. Des portraits de producteurs, des recettes de plats et de cocktails au yaourt, ainsi que plein d'infos pratiques et ludiques sur le yaourt et les laits fermentés font de cet ouvrage bien plus qu'un simple livre de cuisine. des portraits de producteurs, des recettes de cuisine et de cocktails au yaourt, ainsi que plein d'infos pratiques et ludiques sur le yaourt et les laits fermentés enrichissent le propos. Des portraits de producteurs, des recettes de cuisine et de cocktails au yaourt, ainsi que plein d'infospratiques et ludiques sur le yaourt et les laits fermentés enrichissent lepropos.