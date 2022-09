Mon super héros dino. Avec des dinos d'activités

Cahier spécialement conçu pour développer l'autonomie de l'enfant et stimuler sa curiosité par le biais de divers jeux (reconnaissance visuelle, codes, différences, puzzles). Il contribue également à son développement cognitif grace à des activités logico-mathématiques. Un concentré d'activités pour que les enfants s'amusent et prennent du plaisir à apprendre ! A partir de 4 ans Cahier spécialement conçu pour développer l'autonomie de l'enfant et stimuler sa curiosité par le biais de divers jeux (reconnaissance visuelle, codes, différences, puzzles). Il contribue également à son développement cognitif grace à des activités logico-mathématiques. Un concentré d'activités pour que les enfants s'amusent et prennent du plaisir à apprendre ! A partir de 4 ans