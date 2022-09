Vos entrailles à nos chiens

Lydia de retour au village est accueillie par le maire, son oncle Bartolome?, qui s'est porte? garant suite a? la condamnation dont elle a fait l'objet. Zia, sa tante, soigne et propose ici des reme?des pour conjurer le mauvais sort... Andre?a, un gamin mazze?ru, s'endort, re?ve qu'il part a? la chasse et qu'au matin il rame?ne une be?te dont la te?te est celle de quelqu'un du village qui mourra dans l'anne?e... Depuis que Lydia est de retour, quelques corps de touristes ont e?te? retrouve?s e?visce?re?s et suspendus dans les arbres de la fore?t proche. So? le merle impe?rial voit et entend tout mais pas la peine de lui demander quoi que ce soit, il ne parle qu'en songe ou a? Lydia. Le juge du parquet de Marseille, nomme? sur l'i?le pour la circonstance, va avoir du fil a? retordre pour de?me?ler l'e?cheveau.