Histoire et philosophie des sciences. 2e édition

Comprendre les sciences, leur fonctionnement et ce vers quoi elles tendent, de l'Antiquité à nos jours. D'où vient la science ? Comment fonctionne-t-elle ? Que faut-il en attendre ? Trois questions qui peuvent se résumer en une seule : Qu'est-ce que la science ? Depuis la plus haute Antiquité, les êtres humains ont cherché à comprendre le monde et à en rendre compte de façon rationnelle. Analyser les ressorts de cette formidable aventure intellectuelle qu'est l'activité scientifique suppose d'explorer à la fois son évolution, son organisation et ses démarches, tout en exposant les débats qu'elle suscite. S'adressant autant aux étudiants qu'aux curieux, rédigé par des spécialistes de toutes disciplines, dans un style clair et limpide, cet ouvrage offre un panorama complet des réflexions les plus récentes sur l'activité scientifique.