Berty Albrecht. Une féministe dans la Résistance

Berty Albrecht, née à Marseille, en 1893, dans une famille protestante d'origine suisse, a été infirmière Pendant la Première Guerre mondiale, puis a épousé à Rotterdam en 1918 le financier Frédéric Albrecht qu'elle suit à Londres, avant de s'installer seule à Paris avec ses deux enfants en 1931. Elle y fonde Le Problème sexuel, revue défendant le droit à l'avortement. Au moment de la montée des fascismes, elle accueille des réfugiés allemands et espagnols. Devenue surintendante d'usine, elle rencontre en 1934 Henri Frenay, grand amour de sa vie. Ensemble, ils organisent à Lyon, en 1941, le mouvement Combat. Arrêtée en 1942 par la police de Vichy, elle s'évade et reprend ses activités clandestines. Capturée par la Gestapo, torturée, elle se pend, à Fresnes, le 31 mai 1943. Inhumée au Mont-Valérien, elle est l'une des six femmes Compagnon de la Libération. A l'aide de sources nouvelles, Robert Mencherini et Ann Blanchet retracent le destin de cette femme exceptionnelle. Robert Mencherini est professeur honoraire des universités en histoire contemporaine, président des Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, membre des conseils d'administration et scientifique du Mémorial des Milles. Ann Blanchet est conservatrice du Patrimoine au Service des collections des musées de la ville de Marseille.