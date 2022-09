Le Guide financier des jeunes actifs

Qu'attendez-vous pour investir ? Investir jeune est la clé de la liberté financière : plus vous commencez tôt, plus vos bénéfices seront élevés. Quel que soit votre salaire, vous pouvez dès aujourd'hui élaborer une stratégie pour contrôler vos dépenses, optimiser vos placements et améliorer votre niveau de vie sur le long terme. Dans ce guide pratique, Axel, un jeune entrepreneur, partage en toute transparence ses succès et ses échecs financiers. A l'âge de 19 ans, il s'est fixé pour objectif d'atteindre un million de patrimoine net avant ses 30 ans. Quatre ans plus tard, il a investi des dizaines de milliers d'euros en Bourse et est propriétaire de son premier appartement. Pas à pas, il vous apprend avec pédagogie à : - faire un état des lieux de vos finances ; - bien choisir vos actions et vos enveloppes fiscales (plans d'épargne, assurance vie...) ; - peser le pour et le contre des investissements alternatifs (crowdlending, cryptomonnaies...) ; - mettre toutes les chances de votre côté pour acheter votre premier bien immobilier et le mettre en location ; - adopter l'état d'esprit entrepreneurial pour gagner plus, afin d'augmenter le capital que vous ferez fructifier. Soyez-en conscient : un salaire ne suffira pas à réaliser vos rêves les plus fous. Alors multipliez vos sources de revenus pour vous assurer un avenir radieux !