Mon enfant est hyperactif

Le guide indispensable pour comprendre et apaiser votre enfant hyperactif Le guide indispensable pour mieux comprendre l'hyperactivité chez votre enfant, l'identifier et trouver les clés pour l'apaiser. Dans ce guide, vous trouverez notamment : 1) Qu'est-ce qu'un enfant TDAH (troubles de l'attention et hyperactivité) ? Les signes cliniques et diagnostiques, les diagnostics différentiels (ce n'est pas forcément un TDAH) et les diagnostics associés : les DYS... 2) Comment expliquer l'hyperactivité à l'enfant, à ses proches, à l'entourage, à l'école ? 3) Les démarches pour une évaluation diagnostique de votre enfant, les données scientifiques les plus récentes, les différents soignants et démarches de soins ; 4) Si votre enfant est hyperactif, comment gérer son alimentation, son sommeil, son éducation, la vie de famille, l'école, les activités extra-scolaires, l'organisation quotidienne, etc. 5) Les traitements existants (Les nouvelles psychothérapies (neurofeedback, cohérence cardiaque, méditation, etc.) et les traitements médicamenteux).