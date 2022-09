Entretenir son immunité pour se prémunir des virus. Grâce à la naturopathie

"Le microbe n'est rien, le terrain est tout". Louis Pasteur Et si la médecine naturelle vous permettait de vous prémunir efficacement des virus et autres microbes, et ainsi des infections et des épidémies ? L'approche proposée dans ce livre est triple : - assainissement du terrain, par le drainage des toxines et le comblement des carences, afin de rendre le milieu intérieur si sain que les microbes ne puissent y survivre ; - renforcement du système immunitaire, pour augmenter le nombre de défenseurs (macrophages, lymphocytes...) et leur vigueur pour combattre les agresseurs microbiens ; - emploi d'antiviraux et d'antibiotiques naturels, pour détruire les microbes et les empêcher de se multiplier. Vous trouverez diverses techniques de médecine douce simples et performantes (nutrition, hydrothérapie, phytothérapie...) afin de lutter contre tous les virus (grippe, gastro...) et vous protéger au mieux des pandémies.