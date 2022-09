Ruralités en action et pouvoir d'agir. Ici et ailleurs

Neuvième volume de la collection du réseau "Espace rural et projet spatial" (ERPS), Ruralités en transition et pouvoirs d'agir constitue le troisième tome d'une trilogie des transitions (volumes 7, 8 et 9). La crise sanitaire mondiale a, pour le cas français, révélé l'écart profond entre les désirs d'habiter des populations et la prédominance du modèle de la métropolisation. Les territoires ruraux ont montré leurs atouts, dans l'amplification d'un phénomène de renouveau déjà entamé il y a plusieurs années de cela. Cet ouvrage répond à l'enjeu d'une urgence d'engager à un niveau supérieur la réflexion que l'on porte sur l'espace rural. Point de départ de la réflexion présentée, la vitalité des formes d'actions citoyennes dans ces territoires, dont il est question d'en saisir le pouvoir d'agir : quelles modalités d'action pour retrouver le sens des lieux et notre capacité à en prendre soin ? Dans cette perspective, l'ouvrage restitue et analyse les modalités d'action propres d'initiatives citoyennes dans les espaces ruraux contemporains, en France comme au Brésil, au Japon, et ailleurs. Trois figures structurent la réflexion : les formes de résistance, la réarticulation de formes d'expertise multiples, et le pilotage comme prise de risque. Ces figures constituent les trois volets d'une intelligence situante, comme réponse aux enjeux actuels de la transition socio-écologique.