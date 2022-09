Des tribus en Kabylie ?. Les At Zemmenzer, de la tribu précoloniale à la reconstruction identitaire berbère

Comment les tribus de Kabylie, notamment les At Zemmenze, se sont-elles adaptées aux différents pouvoirs politiques qui ont régi leur territoire, pour maintenir un espace tribal, de leurs premières traces à nos jours ? Le soulèvement de 2001 en Kabylie (Algérie) et son traitement politico-médiatique ont amené à interroger la réalité de la tribu (arch) aujourd'hui. Cet ouvrage croisant histoire et ethnologie propose d'abord une réflexion épistémologique sur le concept anthropologique de "tribu" afin de le confronter aux réalités tribales, diverses, du domaine berbère et de caractériser la tribu en Kabylie. Il montre que des référents tribaux participent des catégories classificatoires y fondant les représentations de soi. Le cas d'une tribu révèle le maintien d'un espace tribal vécu et représenté, l'adaptation des institutions anciennes à divers ordres politiques et le foisonnement d'initiatives qui multiplient les acceptions du terme arch. Cela traduit la construction de nouveaux modes de mobilisation qui s'inscrivent dans un processus d'affirmation identitaire désormais séculaire et aboutit, depuis les années 1990, à un travail de reconstruction identitaire à l'échelle locale touchant des objets culturels variés, la mémoire et la langue.