Le Géant empêtré

La Russie d'aujourd'hui peut-elle redevenir la grande puissance qu'elle a été au temps de l'URSS ? En 2022, la Russie est une fois de plus au coeur de l'actualité internationale. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, Européens et Américains ne cessent de s'interroger sur la nature du défi qu'elle représente et sur la conduite à tenir à l'égard de ce géant qui se comporte, estiment-ils, comme un adversaire, mais qui est aussi dans moult dossiers un partenaire. Une interrogation que l'invasion russe en Ukraine ne fait que renforcer. Son action, disait Churchill au seuil de la guerre, " est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme ". Le rapport de la Russie au monde extérieur est de fait au centre de cet ouvrage. La politique étrangère fait partie des domaines où la Russie manie le paradoxe de manière quasi constante et particulièrement prononcée : elle revendique un statut de grande puissance et entend à ce titre s'asseoir à la table des Grands tout en accusant un fort retard économique par rapport aux pays les plus industrialisés. Que veut cette " puissance pauvre " (Georges Sokoloff) ? Que recouvre son ambition de puissance ? Pourquoi s'acharne-t-elle sur l'Ukraine ? Comment cherche-t-elle à s'imposer dans le monde ? Le présent ouvrage passe en revue l'ensemble de ces problématiques de manière aussi informée que passionnante.