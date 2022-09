Guide pour les jeunes parents qui ne veulent pas mourir d'épuisement

Une pédiatre parle aux jeunes parents sans détour et avec humour ! Quand arrive un enfant, on veut être parfait et pourtant des études montrent qu'être parfait à 40 % suffit. Alors on respire, on intègre quelques règles et on accepte d'être imparfait, et surtout heureux. Des astuces, des conseils à garder toute la vie ! Un guide complet de 0 à 12 ans pour faire face à tous les petit défis de parents : - Colères, alimentation, nuit, motricité, les peurs, l'opposition, la fratrie, les échanges parents/enfants... L'autrice : Célia Levavasseur est pédiatre depuis 20 ans dans une maternité publique et maman de 2 adolescents. Elle a complété sa formation par d'autres diplômes (lutte contre la douleur, allaitement, transformations psychologiques du jeune parent, attachement). Elle est également présidente de l'Association pour la bientraitance obstétricale et a publié une centaine de vidéos pour aider les parents.