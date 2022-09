Hugographies. Rêveries de Victor Hugo sur les lettres de l'alphabet

Unité minimale du langage et de l'écriture, la lettre alphabétique est un constant objet de réflexion, de spéculation, voire de divagations de la part de Victor Hugo, que celui-ci la considère isolément, dans sa configuration propre - visuelle ou sonore -, ou au sein des mots et des constructions où elle intervient. De là un complexe d'idées et de représentations qu'on s'attache ici à cerner sous forme d'abécédaire - un abécédaire savamment désordonné, qui suit les libres associations, les détours, les zigzags de la pensée, et, de lettre en lettre, ouvre au lecteur - tantôt entrebâille, tantôt ouvre toutes grandes - les portes du paysage mental hugolien.