Paysans. La liberté en héritage

Quels types d'êtres humains voulons-nous et pouvons-nous promouvoir pour les siècles à venir ? La paysannerie composa plus des trois quarts de la population mondiale. Avec des philosophes, des gens d'églises, des écrivains, des femmes et hommes d'action, elle fut en France un moteur de la conquête de la liberté et du développement humain, un pilier de la civilisation occidentale et universelle. Sa destruction commencée à la Renaissance s'achève aujourd'hui dans le monde de l'urbanité. Pour autant, la lutte pour la liberté et le développement humain se poursuit. L'analyse socio-historique de l'auteur résultant des recherches qu'il a pu conduire dans le monde des sciences humaines et sociales nous offre un panorama inédit de cinq siècles d'exode rural, qui nous conduit du mouvement des enclosures dans l'Angleterre des Tudors aux collectifs de jardins du Brésil, de Russie et de l'Union européenne. Les analyses biographiques et ethnographiques portent sur ses expériences personnelles d'ancien agriculteur, sur l'observation attentive de sa famille, de son enfance, de son village, des chrétiens sociaux qui ont renouvelé le monde des organisations agricoles. Il nous fait part des découvertes qui en résultent : qu'il nous faut guérir les séquelles des traumatismes du passé pour ne plus les transmettre à nos enfants et petits-enfants ; et que nous pouvons prendre appui sur l'exceptionnel capital d'expériences et de projets accumulé au cours de 20 siècles pour poursuivre dans le monde d'aujourd'hui l'éternel combat pour le développement humain et pour la liberté.