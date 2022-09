Coupe rase

De sombres secrets hantent les forêts de Haute-Corrèze Quand Mathieu Champeix, militant écologiste médiatique, est découvert assassiné dans un bois de Mauriac-le-Vieux en Haute- Corrèze, une question est sur toutes les lèvres : quels intérêts ce trublion était-il venu déranger ? Tandis que l'enquête de la gendarmerie piétine, Valérie Lafarge, journaliste dans un grand hebdo parisien, est envoyée sur place pour traiter l'affaire. Elle prend pension dans la maison d'hôtes de Monique Belcour. Selon Monique, Champeix s'intéressait à une histoire de coupe sauvage d'arbres séculaires au détriment de petits propriétaires forestiers. Valérie cherche à en savoir plus auprès des habitants du bourg, mais c'est peu dire que sa curiosité est mal accueillie. Elle se sent observée, peut-être même suivie... Jusqu'au traquenard sinistre qui lui fait comprendre qu'à force de poser des questions, elle joue, elle aussi, sa peau... A ses risques et périls, Valérie s'obstine. Qui fait régner la loi du silence à Mauriac ? Et pourquoi ?