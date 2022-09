Agenda astrologique. Edition 2023

Grâce à cet agenda, suivez la course des planètes en 2023. Vous y trouverez de nombreuses explications concernant les symboles, les signes et les astres. Que vous soyez expérimenté·e ou novice, au fil des mois, vous comprendrez chaque mouvement planétaire et apprendrez à planifier votre année en fonction de votre thème. Belle année 2023, que les astres soient avec vous !