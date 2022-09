Les enfants et la guerre

Quand l'enfant est face à la guerre, c'est tout son monde qui s'effondre. Il est exposé à la mort et à une déshumanisation totale. Les attentats, la guerre en Ukraine sont venus nous rappeler cette réalité qui marque toute une génération. Les enfants qui fuient pour un exode plein d'incertitudes, les enfants piégés dans les zones de combat et parfois enrôlés, mais aussi, d'une autre façon, les enfants qui sont confrontés aux informations et aux images des médias et qui vivent une insécurité nouvelle dans leur quotidien. Ce livre nous fait prendre la mesure des conséquences psychiques considérables des événements traumatiques de guerre chez les enfants. Avec bienveillance, l'auteure montre qu'il n'est jamais trop tard pour accompagner un enfant dans son vécu traumatique, pour l'aider à construire son devenir en apprivoisant ses blessures psychiques. Parents, éducateurs et tous les adultes trouveront les clés pour expliquer la guerre aux enfants, pour protéger et sécuriser ceux qui souffrent de stress post-traumatique.