Epreuve d'entretien - Epreuve orale d'admission. CRPE, Edition 2023

LA COLLECTION DE REFERENCE pour tous les candidats et les candidates au concours de professeur des écoles. Un ouvrage pour réussir l'épreuve orale d'entretien. Toutes les connaissances nécessaires : - enseigner l'EPS et acquérir des connaissances scientifiques du développement et de la psychologie de l'enfant - maitriser la connaissance du système éducatif - s'entrainer aux mises en situation professionnelle Une préparation efficace : - des focus pour le concours : des thèmes développés pour vous aider à préparer l'exposé - des podcasts de présentation pour mettre en valeur votre motivation et votre capacité à vous projeter dans le métier d'enseignant ou d'enseignante