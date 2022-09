Le grand livre des hélicoptères de combat

Les hélicoptères de combat les plus spectaculaires de l'histoire militaire. Depuis leur première apparition en tant que moyen de transport, de reconnaissance et de sauvetage sur les champs de bataille de la guerre de Corée, dans les années 1950, les hélicoptères de combat ont radicalement transformé la conception de la stratégie militaire contemporaine. La guerre du Vietnam a démontré l'immense potentiel de l'hélicoptère en tant qu'arme d'attaque et d'intervention rapide. Depuis lors, l'emploi des technologies les plus avancées dans les domaines de la navigation, de la mécanique et de l'armement a fait de l'hélicoptère de combat moderne une formidable plate-forme d'appui multifonctionnel aux forces terrestres, aujourd'hui absolument indispensable pour l'exécution de toute mission à caractère militaire, humanitaire ou de secours dans des zones d'accès difficile ou dévastées par des catastrophes naturelles. Découvrez, au fil de cet ouvrage richement illustré, l'histoire captivante des hélicoptères de combat les plus impressionnants et leur évolution technique au fil des ans.