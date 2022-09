Peindre comme une autre. Les fleurs de Georgia O’Keeffe

Cette peintre étatsunienne méconnue en France a développé une oeuvre picturale très originale focalisée sur le monde végétal et les fleurs en particulier. Un nouvel engouement pour son travail se fait jour, pour preuve le succès incroyable de l'exposition temporaire que le centre Pompidou lui consacre actuellement. L'exposition itinérante sera montrée ensuite à la fondation Beyeler, à Bâle. Dans la lignée de son remarqué Apprendre à voir, la philosophe de l'art et naturaliste Estelle Zhong Mengual explique comment et pourquoi ces oeuvres sont hautement novatrices et renouvellent profondément notre rapport aux plantes et, plus largement, au monde vivant.