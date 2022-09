Petit défouloir émotionnel. Prends ta plume, écris sans filtre et libère-toi !

Découvrez les vertus de l'écriture pour vous reconnecter avec vous-même : mettez par écrit ce qui vous tient à coeur, y compris ce que vous n'assumeriez pas dire à voix haute ou rendre public. Ce journal de l' " inavouable " est le vôtre : appropriez-vous ses pages et faites-en un espace unique, qui vous ressemble, afin de vous retrouver et d'exister pour ce que vous êtes réellement. L'autrice vous guide à l'aide de questions et de pistes d'écriture pour vous accompagner dans cette démarche salvatrice. À l'ère des réseaux sociaux, où l'on cherche à se montrer sous son meilleur jour et où tout va très vite, ce carnet vous offre un moment d'introspection précieux : prenez votre plume, écrivez sans filtre et libérez-vous !