TEP-TDM en pratique

La TEP-TDM est désormais une technique d'imagerie essentielle en oncologie. Permettant d'étudier l'activité métabolique des tissus grâce à un traceur radioactif elle a transformé en profondeur les modalités de prise en charge des patients présentant un cancer. Mais les possibilités qu'elle offre lui permettent également de jouer un rôle important dans l'élaboration de diagnostics de pathologies non cancéreuses. L'ouvrage rappelle d'abord l'anatomie des structures présentes au niveau de l'ensemble du corps (squelette peau muscles graisse et ganglions). Puis classées par région anatomique les pathologies peuvent être comparées grâce à plus de 800 clichés de haute qualité. La pathologie maligne les tumeurs bénignes la pathologie infectieuse la pathologie dégénérative et éventuellement les maladies de système sont ainsi largement documentées afin de souligner ce qui peut aider au diagnostic différentiel. Sont ainsi successivement abordés : le cerveau le cou et la face le thorax les seins l'abdomen l'appareil urinaire les surrénales le pelvis féminin la prostate les testicules et la pédiatrie. Cette organisation recoupe la pratique quotidienne lors de l'interprétation des examens TEP-TDM. Cet ouvrage destiné principalement à un public de médecins nucléaires de radiologues d'oncologues et d'hématologues confirmé ou en devenir constitue le premier ouvrage de référence en langue française sur le sujet.