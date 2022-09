Dans le cerveau des mamans. La maternité, l'amour et le baby-blues expliqués par les neurosciences

D'où proviennent les pensées, sensations, et émotions insolites qui nous saisissent pendant la grossesse ? Comment se tisse l'amour entre la mère et son bébé ? Est-ce normal de se sentir mal pendant cette période si heureuse ? Pourquoi certaines mères continuent à percevoir des mouvements foetaux dans leur ventre plusieurs années après l'accouchement ? Pour répondre à ces questions, deux psychiatres et chercheurs nous entraînent dans un fascinant voyage au coeur du cerveau maternel, déchiffrant pour nous les mécanismes à l'origine de la perception des mouvements du bébé, de l'amour parental, et du baby-blues. S'appuyant sur les dernières découvertes en neurosciences, ils nous révèlent comment les changements cérébraux survenant pendant la grossesse expliquent les joies et les peines de la maternité, mais également des mystères comme le déni de grossesse, le syndrome du bébé fantôme, ou la dépression du postpartum. Hugo Bottemanne est psychiatre, chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et chercheur en neurosciences à l'Institut du Cerveau (ICM) et en philosophie à Sorbonne Université. Lucie Joly est psychiatre, praticien hospitalier à Sorbonne Université AP-HP, responsable de la psychiatrie adulte périnatale dans les hôpitaux Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Tenon, et Trousseau à Paris.