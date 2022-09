Bulle dans sa bulle

Bulle aime manger des amandes Bulle aime manger du saucisson Bulle adore les cornichons, les bananes (pas trop mûres), le yaourt, le sirop de citron et les éclairs au chocolat Une fois même Bulle s'est préparé un immense bol avec des amandes, du saucisson, des cornichons, des bananes (pas trop mûres), du yaourt, du sirop de citron et des éclairs au chocolat... Mais, bizarrement, Bulle n'a pas trouvé ça bon du tout. Bienvenue dans l'univers de Bulle ! Découvrez ce qu'il aime, ce qui lui fait peur, ce qui le rassure... Dans sa bulle, Bulle tisse un cocon qui lui permettra de voir à quel point la vie est belle, quand on sait la regarder, même si elle peut être bien dure parfois. Une ode à la vie intérieure et au foyer, pour apprendre à s'aimer, se connaître, s'accepter ; se construire et aller de l'avant malgré les difficultés.