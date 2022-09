La méthode hépato-détox

Problèmes de poids, de santé ? Normal, notre foie étouffe ! La faute en revient à nos modes de vie : trop de sel, de sucre, de pesticides, d'additifs, d'alcool, de tabac, de sédentarité... Trop de trop. Tout ce que l'on absorbe passe par le foie. Véritable usine de traitement chimique, le foie élimine les toxiques et toxines, mobilise les graisses, régule le taux de sucre dans le sang... et plus encore. Mais ce grand nettoyeur a besoin d'être lui-même dépollué pour faire son travail, nous aider à vivre en bonne santé et retrouver notre poids de forme. Après l'intestin et le microbiote, c'est au tour de cet organe discret mais pourtant essentiel de faire son "coming out" . Le Dr Allouche nous propose ici un programme précis pour "détoxifier" le foie sans s'épuiser, rebooster l'organisme et mincir durablement et sans danger grâce à : - des tests et des bilans personnels ; - des journées types (y compris pour végétariens, intolérants au lactose ou au gluten, etc.) ; - des listes d'aliments à privilégier ou à éviter, et pourquoi ; - des recettes (hépato-compatibles) ; - un tableau de suivi de programme ; - quelques exercices pour tonifier le corps, etc. Vous découvrirez aussi, dans cette nouvelle édition, le rôle surprenant du foie dans le ralentissement du vieillissement. Le foie, un véritable allié minceur : une méthode nouvelle très efficace, une approche totalement inédite de la perte de poids.