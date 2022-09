Se révéler. Quand les sagesses ancestrales nous guident sur notre chemin de vie

" Il y a tellement de façons de se révéler. On révèle le gagnant d'un concours, ou un secret de famille. On a une révélation quand, soudain, on comprend qu'on passait à côté de l'essentiel, qu'on était loin de son âme. Et on peut se révéler soi-même, tomber le masque que l'on porte pour révéler le diamant de notre véritable nature. Alors on se réveille, on se relève et à la même seconde, on se révèle". Choisir de se révéler, c'est accepter de questionner son existence, ses croyances ; c'est affirmer son authenticité, c'est écouter les leçons des sages qui ont tant à nous apprendre, c'est faire preuve d'humilité et d'indulgence envers soi-même et les autres. Cette démarche sincère et constructive nous ramène à l'essentiel et donne du sens à notre vie. Inspiré des sagesses ancestrales qui guident ses pas depuis trente ans, Arnaud Riou a à coeur de nous aider à : - Interpréter nos émotions et nos sentiments - Construire des relations franches et durables - Développer notre écoute et notre empathie - Poser nos limites, nous affirmer et devenir autonome - Vivre l'instant présent - Nous relier à notre âme - Révéler notre mission de vie De nombreux exercices et rituels, ainsi que dix méditations audio lues par l'auteur vous aideront à passer, enfin, à l'action.