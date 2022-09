Tant de désir dans si peu d’espace

Dialogue à travers les siècles entre les deux plus grands artistes norvégiens. Tant de désir pour si peu d'espace conjugue histoire de l'art, récit biographique et réflexions personnelles. En s'intéressant à Munch, Karl Ove Knausgaard donne à voir la vie d'un homme tourmenté et complexe qui fait écho à sa propre existence. Ainsi les thèmes fondamentaux comme l'angoisse, la mort et la mélancolie sont-ils au centre de l'oeuvre des deux hommes. L'ouvrage, illustré des quatorze tableaux de Munch les plus remarquables selon Knausgaard, est une réflexion passionnante sur le rapport de l'homme à l'art. Un récit brillant et personnel consacré à Edvard Munch, figure tragique de la peinture expressionniste.