Atlas des relations internationales. 100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours, Edition revue et augmentée

L'influence de l'Occident est-elle toujours aussi dominante ? Comment s'affirment les puissances émergentes telles que la Chine, l'Inde ou le Brésil ? Quel enjeu représentent les matières premières dans les relations internationales ? Les événements de la scène internationale ont de plus en plus de conséquences sur notre vie quotidienne. Pourtant, ils restent parfois difficiles à appréhender. Dans le flux incessant de l'information, il n'est pas toujours facile de prendre le recul nécessaire pour saisir les enjeux d'une planète mondialisée. Pascal Boniface livre dans cet ouvrage une vision globale d'un monde complexe en mutation. Par un mélange de profondeur historique et de décryptage de l'actualité, il nous aide à en comprendre les multiples ressorts. La 3e édition de cet atlas propose 100 cartes mises à jour, accessibles et élégantes, permettant de synthétiser les phénomènes majeurs des rapports internationaux.