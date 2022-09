Céréales. Les recettes de Manon Fleury

Les choix de Manon Fleury reflètent son engagement pour des pratiques vertueuses autant que son ambition de l'excellence. Elle sublime ici les céréales avec gaieté et replace cet aliment essentiel au centre de l'assiette. Pour les personnes pressées comme pour les plus patientes, ses 74 recettes accessibles nous font découvrir, du petit déjeuner au dîner, combien les céréales telles que le blé, le sarrasin, le millet et tant d'autres sont gourmandes et réconfortantes. Avec Manon Fleury, ces ingrédients sains et simples se révèlent au quotidien exquis et surprenants ! En un mot : indispensables.