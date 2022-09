Toutes les Matières Tle Spécialités Sciences éco. Edition 2023

Les cours complets des 4 enseignements communs et de 3 enseignements de spécialité en sciences éco : Maths ; Sciences économiques et sociales ; Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques, pour comprendre et mémoriser l'essentiel. Des sujets du Bac corrigés dans vos Spécialités et en Philosophie. Le descriptif détaillé des épreuves et les conseils indispensables pour les réussir. Le Grand oral : L'épreuve expliquéeDes conseils pour réussirDes questions traitées dans chaque Spécialité En plus : 10 tutos vidéos pour mieux comprendre le Bac de philo sur parascolaire. hachette-education. com