Par l'auteur des best-sellers Un jour j'ai eu un problème et Peut-être, cet album émouvant fera voyager les petits et les grands. Argumentaire & infos fortes Comment saurez-vous ce qui est possible si vous n'essayez pas ? C'est une histoire pour tous ceux qui ont eu des doutes ou se sont inquiétés de ne pas être assez bons. Tous ceux qui ont abandonné face à l'échec. L'échec n'est que le début du voyage et une leçon pour apprendre, grandir et découvrir nos incroyables talents et notre potentiel. · Un message universel et pour tous les âges sur le pouvoir d'essayer de nouvelles choses pour grandir. · Des illustrations sublimes sur le courage, la résilience et la persévérance. · Un excellent outil pour les éducateurs pour éveiller l'envie de grandir et se dépasser en chacun. · Ecrit par Kobi Yamada, l'auteur des best-sellers Peut-Etre et Un jour j'ai eu une idée.