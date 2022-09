Mon dico des ados. 150 mots, témoignages et mini-guides pour traverser l'adolescence avec brio

Vous connaissez les dictionnaires à destination des adolescentes ? Et bien voici une version moins sexiste, plus inclusive, à destination de toutes et tous ! Mon dico des ados, c'est un dico pour toutes et tous des mots de l'adolescence qui va plus loin que les autres. Parce que c'est une période si particulière à vivre, on est souvent perdu, on se sent seul. e , parfois isolé. e face à des questionnements qui nous dépassent. Les autrices ont pour ambition de compléter les définitions basiques et trop abstraites données d'habitude sur internet et dans les dictionnaires classiques, de s'adresser à tout le monde et de répondre à toutes les questions sans jugement. La sexualité, la société, le corps, les complexe, l'amitié, l'amour, la famille. . . de nombreux thèmes sont abordés à travers un prisme inclusif et féministe pour que chacun. e puisse se reconnaître et se sentir soutenu. En plus des définitions, vous trouverez des témoignages de personnes concernées, des conseils, des recommandations culturelles et des ressources pour aller plus loin.