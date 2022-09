Conflits 2023. Géopolitique des affrontements et des rivalités

Issu des recherches et des colloques de la Revue Conflits, voici un ouvrage qui souhaite présenter les affrontements et les guerres d'aujourd'hui, dans la diversité de leur nature et de leurs déroulements. A l'heure de la guerre en Ukraine, la plupart des ouvrages se focalisent soit sur les conflits inter-étatiques soit sur les conflits asymétriques, or il existe beaucoup d'autres conflits : guerre économique (rivalités pour l'approvisionnement en minerais rares, cobalt, nickel, lithium), terrorisme, guerre du droit, guerre du soft power (entre pôles de l'islam sunnite et chiite), disputes autour des grandes routes maritimes de la mondialisation, guerre de l'espace et des armes de rupture (missiles hypersoniques), câblages sous-marins, etc. . C'est la marque de la revue Conflits de les étudier et de les analyser. Il s'agit ici de comprendre les rivalités actuelles mais aussi de tenter une prospective sur les cinq années à venir : quels sont les conflits qui vont s'aggraver et quels sont ceux qui risquent de se déclencher ? Le livre sera équipé de 30 cartes en noir et blanc et d'une centaine de graphes. Les auteurs : sous la direction de Jean-Baptiste Noe, rédacteur en chef de la revue Conflits : Daniel Dory, maitre de conférences HDR à l'Université de La Rochelle Hervé Théry, professeur à l'Université de Sao Paolo et au CNRS Jean-Marc Holz, Université de Perpignan Fabrice Balanche, Université de Lyon