Connaissance des Arts Hors-série N° 9990 : Miroir du monde

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d'oeuvres et objets exceptionnels collectés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les Princes électeurs de Saxe. Composée d'objets d'art, d'instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d'objets ethnographiques, la Kunstkammer ou "cabinet d'art" fut la première collection d'Europe à ouvrir ses portes au grand public qui la considérait comme un lieu de savoir et d'éducation. Quelques objets historiques sont placés en miroir d'oeuvres d'artistes contemporains, mettant en perspective ces collections historiques avec les enjeux de notre époque.