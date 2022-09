Cinq fois Ballon d'or et trois fois meilleur footballeur de l'année UEFA, Cristiano Ronaldo fait ses débuts au Sporting Clube de Portugal avant de rejoindre Manchester United où il est rapidement devenu le fer de lance de l'équipe. Il a poursuivi sa carrière extraordinaire au Real Madrid, marquant plus de buts qu'il ne disputa de matchs, à la Juventus de Turin. En 2021, il revient à Manchester United, où il devient le meilleur buteur de l'histoire du football. Ronaldo, le numéro un raconte le destin incroyable du Portugais né à Madère et son incroyable palmarès. Ce monstre sacré du football mondial ces dernières années n'a pas fini de nous surprendre.