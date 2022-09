Français - Epreuve orale d'admission. CRPE, Edition 2023

LA COLLECTION DE REFERENCE pour tous les candidats et les candidates au concours de professeur des écoles. Un ouvrage pour réussir l'épreuve orale de leçon de Français. Toutes les connaissances nécessaires : 17 fiches synthétiques : concepts-clés et notions didactiques et pédagogiques de référence 13 chapitres détaillés : éléments théoriques, principes didactiques, activités et dispositifs à mettre en oeuvre dans les différents domaines de l'enseignement du français Une préparation efficace - Des conseils méthodologiques pour l'épreuve - 15 sujets de leçon commentés et corrigés pour s'entrainer - De nombreuses questions-types pour se préparer à l'entretien avec le jury