Deux pas vers l'autre. 10 000 km à pied pour raconter l'Europe

Deux pas vers l'autre... Pendant deux ans, Nil et Marie ont vécu une aventure épique. Ce n'est pas à l'autre bout de la planète qu'ils se sont lancés dans cette expédition, mais bien chez nous, sur ce continent que nous connaissons si peu, l'Europe : du Portugal à la Turquie, 10 000 km à pied par la haute route, celle des montagnes. Au-delà de la performance, ce projet, tourné vers l'autre et profondément ancré dans une idée du voyage plus vert et responsable, a été conçu pour fédérer et inspirer. Le projet a d'ailleurs reçu le Haut Patronage du Parlement européen pour ses dimensions culturelles et humaines. Avant leur départ, Nil et Marie ont également monté 1KG FOR THE PLANET : ils ont initié la production de sacs de collecte de déchets, fabriqués à partir de bouteilles en plastique. Ces sacs, qu'ils ont distribués au fil du voyage, ils les ont utilisés pour ramasser les détritus abandonnés sur les 10 000 km de sentiers parcourus. A travers ce geste simple, ils ont tenté, aussi souvent que possible, de sensibiliser petits et grands au sein des populations locales et plus largement grâce à leur audience sur les réseaux sociaux. Un livre qui relate le voyage, épique, les rencontres, nombreuses. Mais aussi un très bel ouvrage, puisque Nil est photographe.