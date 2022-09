Guide d'acupuncture. Localisation des points et techniques d'insertion

Le Guide d'acupuncture est un manuel clair et struc turé orienté sur la pratique. Il indique tous les points d'acupuncture grâce à une iconographie de grande qualité qui rassemble plus de 1000 dessins et pho tographies. Etudiants et praticiens sont guidés pas à pas de l'anatomie de surface à la localisation précise des points d'acupuncture. Très visuel cet ouvrage propose : une présentation didactique de chaque point sur une seule page ; les 361 points méridiens et les 67 points hors méridiens ; les schémas d'anatomie de tous les points importants ; la mise en relation des points d'acupuncture et l'indication des aspects régionaux ; les techniques de stimulation pour approfondir le traitement. Cette nouvelle édition a été complétée avec notamment des descriptions plus précises sur la localisation des points d'acupuncture ainsi que leurs actions et indications.