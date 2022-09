La séduction est un art subtil, déjà chanté par Ovide en son temps. C'est au tout début de l'ère chrétienne, vers l'an 1, que le poète publie L'Art d'aimer. Dans cette oeuvre en vers, à la fois élégante et gaie, Ovide se mue en un spécialiste de l'amour et dispense de précieux conseils. Les femmes sont libres de leurs sens et de leurs sentiments : comment les conquérir ? Où tendre ses filets ? Puis, une fois séduites, comment les retenir ? Et les hommes : de quelle façon les subjuguer ? Pour sortir vainqueurs de ce duel dont l'enjeu est le plaisir, les amants raffinés ont plus d'une corde à leur arc... Au-delà de l'artifice, l'art doit gouverner la passion et les sentiments. Un art dans lequel Ovide est passé maître, et dont il explore et révèle les mille et une facettes dans ce traité de l'amour.