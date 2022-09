Formulaire de la construction métallique. Eurocodes 0, 1 et 3 Annexes nationales associées, 5e édition

Les principes ainsi que les règles de conception et de calcul des structures en acier des bâtiments et des ouvrages de génie civil sont fixés par l'Eurocode 3. Ce Formulaire explicite l'ensemble des exigences et des formules de dimensionnement prévues par cette norme et par les annexes nationales associées qui en précisent les conditions d'utilisation dans le contexte français. Il intègre également les différentes recommandations d'application élaborées par la CNC2M (Commission française de normalisation de la construction métallique). Cette cinquième édition s'inscrit dans le contexte particulier où une expérience significative a été acquise dans l'application du corpus des Eurocodes et où des travaux ont été engagés à l'échelon européen pour en tirer les enseignements en vue d'une future révision. Ainsi, la mise à jour propre à cet ouvrage porte sur l'ensemble des chapitres : leur rédaction a été systématiquement revue, améliorée et précisée. Toutes les références normatives ont été actualisées. Des compléments ont également été apportés sur la justification de la sécurité des structures dans le cadre de l'Eurocode 0, la détermination des actions du vent, la prévention de la mise en vibration des planchers, le calcul des assemblages. Quelques développements ont été par ailleurs introduits sur la méthode d'analyse sismique, dite "en poussée progressive" , prévue par l'Eurocode 8 et sur la normalisation visant l'exécution des structures métalliques. Véritable guide de conception, le Formulaire de la construction métallique : - rassemble les données d'entrée nécessaires aux calculs de dimensionnement : évaluation des actions et des charges suivant l'Eurocode 1 et l'Eurocode 8, règles de formation des combinaisons suivant l'Eurocode 0, caractéristiques des aciers et des produits sidérurgiques ; - précise les modalités de mise en oeuvre de l'analyse des structures et les vérifications d'états-limites de service ; - décrit les critères de résistance et de stabilité auxquels les éléments doivent satisfaire ; - détaille les dispositions visant la conception et le calcul des assemblages ; - expose les principes fondamentaux d'organisation des structures et explique le fonctionnement de leurs principaux composants et les dispositions constructives des ossatures courantes. Des annexes pratiques fournissent les valeurs numériques les plus utiles au calcul courant des structures métalliques et présentent des canevas de synthèse permettant la vérification de la stabilité des barres. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux ingénieurs et techniciens de bureaux d'études ou de sociétés d'ingénierie, responsables du dimensionnement de structures en acier, qu'aux projeteurs qui désirent approfondir leurs connaissances. Il permet aussi aux étudiants, ingénieurs et techniciens en formation de comprendre les bases du calcul des structures métalliques et les approches parfois complexes de la normalisation.