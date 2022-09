Découvrir les vins d'Italie. L'essentiel pour comprendre, choisir et déguster

" Le vin est toujours bon en Italie, mais on ne sait jamais ce que c'est... " C'est pour répondre à cette phrase trop souvent entendue que ce livre a été écrit. Il vous guide dans la gigantesque cave italienne avec la simple envie de vous faire partager le trésor foisonnant et original, différent et délicieux, mais toujours accessible, des vins d'Italie. Pour chacune des vingt régions viticoles, il propose : - Une synthèse des appellations et des cépages les plus captivants, ceux que l'on rencontre immanquablement, mais aussi les perles rares qu'il faut absolument découvrir, en expliquant leur spécificité et leur intérêt. - Une sélection de vins et de vignerons venant de domaines artisanaux, en agriculture biologique pour la plupart. Ces bonnes adresses, assorties de commentaires de dégustation, donnent à gouter des vins naturels maîtrisés, vivants et agréables, typiques et sincères. En fin d'ouvrage, un carnet pratique vous permettra de faire vos achats (en France, en ligne mais aussi sur place) et de partir ainsi à la découverte des vins d'Italie.