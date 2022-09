Etes-vous encore de gauche ?. La déroute d'une belle idée

"La gauche de gouvernement est aujourd'hui orpheline. Elle n'a plus de leader, plus de parti, plus d'idées. Elle est tiraillée entre deux tentations, celle de rejoindre la majorité présidentielle pour y constituer une aile gauche bien faible, et celle de se radicaliser en s'alliant durablement avec l'extrême gauche et les Insoumis. Comment en est-on arrivé là ? Qui est responsable ? Pouvons-nous nous en sortir ? Si oui, comment ? " Gaspard Gantzer est de ceux qui font la politique dans le secret des coulisses du pouvoir. Proche camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, très tôt encarté au PS, conseiller de Bertrand Delanoë, de Laurent Fabius et finalement de François Hollande à l'Elysée, il a accompagné et suivi de près la montée en puissance de la gauche de gouvernement dans les années 2000. Dans un récit très personnel, celui qui a toujours été au coeur du système décrypte les causes et les conséquences de la déroute de cette gauche à laquelle, il y a tout juste dix ans, tout semblait pourtant sourire.