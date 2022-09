Crimes en images

Le moment est venu de devenir le protagoniste de vos romans policiers et thrillers préférés. Êtes-vous capable de résoudre un meurtre en observant simplement la scène du crime ? Devenez un véritable inspecteur de la criminelle et commencez à rassembler les pièces du puzzle, car ici l'histoire ne vous est pas racontée, vous devez la démêler par l'observation et la déduction. Pourquoi y a-t-il une bouteille cassée sur le sol ? À qui appartiennent ces empreintes de pas ? Que voulait dire la victime dans son dernier SMS ? Petit à petit, vous comprendrez ce qui s'est passé et réduirez le cercle des suspects jusqu'à trouver le coupable. Crímenes ilustrados vous captivera par son inventivité, son imagination et son originalité. Pour la première fois, une histoire de détective n'est pas racontée de façon linéaire, mais c'est au lecteur de faire preuve de ses capacités de déduction et d'être capable de reconstituer l'ensemble du puzzle. Accepterez-vous de relever le défi ? Divertissant et addictif : le vrai crime est de ne pas oser y jouer. Suicides suspects, meurtres sanglants, querelles familiales autour d'un héritage de plusieurs millions de dollars, crimes passionnels, identités cachées, secrets mortels et mystères à élucider, le lecteur devra résoudre douze affaires différentes en faisant preuve de perspicacité et d'observation.